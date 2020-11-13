Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Переболевшие COVID-19 люди, которые отказываются носить маски, являются самыми опасными распространителями коронавируса нового типа.

К такому выводу пришел заслуженный врач России, пульмонолог Александр Карабиненко, сообщает «Лента.ру».

По его словам, люди распространяют инфекцию «свободно и без всяких препятствий». Врач пояснил, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить всем.

По мнению пульмонолога, чаще всего маски отказываются надевать дети и молодежь.

Всего в России с начала пандемии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1 858 568 человек, при этом выздоровело 1 388 168 пациентов, умерли 32 032 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Госдумы Ярослав Нилов убежден, что некоторые россияне не носят средства индивидуальной защиты, так как у них нет на них средств. Поэтому, считает он, нужно сделать так, чтобы маски и перчатки стали доступнее для всех.