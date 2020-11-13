В работе YouTube произошел крупный сбой

В работе YouTube произошел крупный сбой
В работе YouTube произошел сбой. Фото: Pixabay

Пользователи ряда стран жалуются на сбой в работе в работе YouTube.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе YouTube столкнулись жители США, Австралии, Малайзии и Японии. В России о сбоях сообщили пользователи в Москве и Новосибирске, однако их число незначительно.

Большинство пользователей онлайн-видеохостинга жалуются на проблемы с просмотром видео (87%), а 8% заявили о сбое не работает сайт YouTube, также 4% пользователей рассказали, что столкнулись с трудностями при загрузке видеороликов на сайт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что YouTube запускает новый сервис под названием Shorts. Он будет чем-то похож на всемирно известный TikTok – благодаря ему пользователи смогут снимать короткие ролики, накладывать на них музыку и эффекты, а затем делиться с другими.

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YouTube сайт сбой


 

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