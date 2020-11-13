Житель Твери грозился взорвать Ижорские заводы

Житель Твери грозился взорвать Ижорские заводы
Злоумышленник «подложил бомбы» в Ижорские заводы. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе Петербурга возбудили дело после сообщения анонима, грозившегося взорвать «все Ижорские заводы». Подозреваемого в преступлении задержали в Твери.

Сообщение с угрозами поступило в четверг, 12 ноября. Сотрудники ФСБ заявили полицейским, что им позвонил неизвестный и сообщил о том, что «все Ижорские заводы заминированы и будут взорваны». Номер зарегистрирован на 28-летнего жителя Москвы

Как стало известно gazeta.spb.ru, полицейские выяснили, что к месту происшествия были направлены правоохранители. Эвакуация не проводилась. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В этот же день в Твери в одном из домов по улице Горькова полицейские задержали подозреваемого, которому принадлежал телефон.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аноним гонял полицию по 13 «заминированным» торговым центрам в Петербурге.

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