В Петербургском метрополитена обновили 30% подвижного состава

Новых вагонов насчитывается почти 590 – они комфортнее для пассажиров и машинистов.

В Санкт-Петербурге уже 15 ноября будут праздновать 65-летние метрополитена. В 1955 году открылось движение на участке от «Автово» до «Площади Восстания». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Если несколько десятков лет назад петербуржцев обслуживали 10 четырехвагонных составов, то сейчас более 1,9 тысяч. Около 30% от всех вагонов являются обновленными: они энергосберегающие, внутри есть информационное табло с «бегущей строкой», также присутствуют приспособления для закрепления инвалидных колясок. Комфортнее стало ездить не только горожанам, но и машинистам.

«Город выделяет значительные средства на обновление подвижного состава метрополитена»,

— заявил губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что в 2021 году таких вагонов станет еще больше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в честь 65-летия петербургской подземки по «зеленой» ветке пустят тематический состав «Эпохи метро».