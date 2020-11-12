В честь 65-летия петербургской подземки по «зеленой» ветке пустят тематический состав «Эпохи метро»

Это не первый тематический состав, запущенный в петербургской подземке. До этого горожане и гости Северной столицы могли прокатиться на поездах «Дворцы Петербурга», «Литературный», «Библиотека», «Воспоминание». Фото: gov.spb.ru

Это не первый тематический состав, запущенный в петербургской подземке. До этого горожане и гости Северной столицы могли прокатиться на поездах «Дворцы Петербурга», «Литературный», «Библиотека», «Воспоминание». Фото: gov.spb.ru

В воскресенье, 15 ноября, по «зеленой» ветке петербургского метро будет курсировать тематический состав «Эпохи метро».

Оформление вагонов тематического поезда расскажет жителям Северной столицы историю создания городской подземки, которая в ближайшее воскресенье отметит свое 65-летие. Об этом информирует пресс-служба администрации Санкт-Петербурга. В оформлении состава использовались архивные фотоснимки, тексты исторических документов и воспоминания ветеранов метрополитена.

«Ленинградцы-петербуржцы гордятся нашим метро, которое по праву считается одним из самых красивых в мире, и хотят знать о нем как можно больше. Теперь у всех будет такая возможность», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Северной столицы увеличил расходы на строительство метро в следующем году.