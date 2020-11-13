Какие больницы в Петербурге лечат пациентов с COVID-19: инфографика Gazeta.SPb

В Петербурге развернуто более 12 тысяч коек для больных с новой коронавирусной инфекций. Gazeta.SPb рассказывает, где лечат пациентов с COVID-19.

В настоящее время пациентов с коронавирусом принимают более чем в 20 стационарах. Большинство из них работают для взрослых. Помощь детям оказывают в детской больнице №5 имени Н.Ф. Филатова, а также в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России. Последнее учреждение работает не только с коронавирусом, для детей с COVID-19 там открыто 40 коек.

Остальные стационары работают на прием взрослых. Последней к ним присоединилась Многопрофильная больница №2, где под прием COVID-19 развернули 660 коек.

Между тем, в Смольном признаются: если темп распространения коронавируса в Северной столице не спадет, коек в городских стационарах не хватит. Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал: в этом случае властям города придется переводить плановые койки в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь.

Как уточнял вице-губернатор Олег Эргашев, по состоянию на 11 ноября в Петербурге в «ковидных» стационарах осталось только 7% свободных коек – чуть больше 600. Он пояснил, что в будущем под борьбу с коронавирусом могут задействовать Центр Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ), а также НИИФТЗИ. Также в два раза число коек могут увеличить в «Ленэкспо».

Как писала gazeta.spb.ru, петербургские власти уже неоднократно за последнее время заявляли о том, что не хотят локдауна, но продолжат ужесточать ограничения. Пока Петербург и Ленобласть договорились о взаимодействии, чтобы жители могли получать помощь в обоих регионах.