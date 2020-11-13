Петербуржцам разрешили лечиться от COVID-19 в Ленобласти, но коек там немногим больше, чем в городе

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что Северная столица объединяет усилия с Ленинградской областью по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Петербуржцы могут лечиться и в больницах области. Ситуация там не такая тяжелая, как в Петербурге, не и свободных коек осталось не так много.

Об объединении усилий Беглов сообщал накануне, 12 ноября. По его словам, Петербург и Ленобласть не будут закрываться друг от друга и делить жителей на своих и чужих. Таким образом, петербуржцы, которые находятся в Ленобласти, смогут получить лечение в областных стационарах, а жители 47-го региона, которые находятся в Северной столице, будут лечиться в городских больницах.

Несмотря на то, что в Ленинградской области не регистрируют каждый день сотни новых заболевших, коек в регионе по петербургским меркам осталось не так много. По данным областного правительства, по состоянию на 12 ноября, в стационарах свободны 734 койки. Всего в больницах области – больше двух тысяч мест для пациентов с COVID-19.

В Петербурге же осталось чуть больше 600 свободных коек – они составляют всего лишь 7% от общего числа. Свободные места подходит к концу. В Смольном уже признались: если коронавирус не сбавит темпы роста, мест не хватит. Властям придется переводить плановые койки в «ковидные» и сокращать плановую медицинскую помощь.

Как заявлял профильный вице-губернатор Олег Эргашев, при нехватке коек город будет задействовать под борьбу с пандемией Центр Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ), а также НИИФТЗИ. Также в два раза число коек могут увеличить в «Ленэкспо».

Пока же власти Северной столицы продолжают ужесточать ограничительные меры. Как писала gazeta.spb.ru, в ноябре изменения в постановление, которое регулирует жить города во время пандемии, вносили уже несколько раз. Ленинградская область пока не спешит. Правительство региона в ноябре сообщало о дополнительных ограничениях в ноябре пока только один раз.