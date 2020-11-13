Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам справиться с пандемией

Матвиенко назвала качества, помогающие россиянам справиться с пандемией
Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала качества россиян, которые помогают им противостоять пандемии коронавируса.

Она отметила, что это доверие, солидарность и взаимная ответственность. По ее словам, именно эти качества помогают россиянам достойно справляться с пандемией.

С начала пандемии в России выявлен 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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