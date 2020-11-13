В Петербурге демонтировали стену памяти умерших от коронавируса врачей: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге демонтировали стену памяти умерших от коронавируса врачей: фоторепортаж Gazeta.SPb
На месте мемориальной стены появилась табличка. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На ее месте появится памятник в виде ангела.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 ноября, установили табличку на месте демонтированной стены памяти умерших от коронавируса врачей. Об этом сообщает корреспондент Gazeta.SPb.

Ожидается, что в скором времени на Малой Садовой появится памятник в виде ангела. На открытии таблички присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который не раз заявлял о необходимости увековечить тех, кто рисковал жизнью ради здоровья горожан.

Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Открытие таблички в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Напоминаем, что стена памяти появилась усилиями петербуржцев, которые повесили там фотографии погибших врачей. Люди приносили туда цветы и свечи, выражая таким образом благодарность. В скором времени строительные леса, на которых разместились снимки, будут убраны и власти пообещали реализовать идею горожан в другом виде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в храме памяти жертв авиакатастрофы над Синаем проведут первую панихиду.

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