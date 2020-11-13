Проезд в метро Петербурга подорожает до 60 рублей

Проезд в метро Петербурга подорожает до 60 рублей
В Петербурге снова подорожает проезд. Фото: Baltphoto

В следующем году петербуржцев ждет повышение цен на проезд в общественном транспорте. В 2021 стоимость разовой поездки в метро Петербурга составит 60 рублей. Столько же будет стоить провоз багажа.

Об этом свидетельствует проект постановления комитета по тарифам, опубликованный на сайте администрации Петербурга.

В документе не приводится информация о том, как изменятся цены на разовый проезд в метро по «Подорожнику» и другим видам проездных билетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как менялась стоимость проезда в Северной столице за последние пять лет. Речь тогда шла о трех возможных сценариях, один из которых предполагал, что цены не изменятся.

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