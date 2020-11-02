Как менялись цены на проезд в Петербурге за последние пять лет

Повышение цен на проезд в общественном транспорте в Петербурге стало неприятным подарком для местных жителей. Уже известно, что в новом году жетон в метро подскочит до 60 рублей. Gazeta.SPb решила вспомнить, как менялась стоимость проезда в Северной столице за последние пять лет.

О том, что в Смольном обсуждают варианты повышения цен на проезд стало известно в начале сентября. Речь тогда шла о трех возможных сценариях, один из которых предполагал, что цены не изменятся.

Решение не заставило себя долго ждать. В конце месяца стало известно: повышение все-таки будет. В комитете по транспорту согласились: доходы населения, действительно, упали, но тарифы обещали повысить в рамках нормативов.

Уже известно, что разовый проезд в метро будет обходиться в 60 рублей, а в наземном транспорте – 55 рублей.

Решение уже принято, так что горожанам только и остается, что вспомнить о жетонах по 31 рублю. Такая цена была установлена в 2015-м году. В наземном транспорте тогда проезд обходился в 28 рублей.

Еще год спустя за то, чтобы спуститься в подземку, заплатить надо было уже 35 рублей. В автобусах, трамваях и троллейбусах стоимость проезда решили округлить до 30 рублей.

Удар ждал петербуржцев в 2017-м году. Тогда стоимость проезда подскочила сразу на десять рублей. Такое резкое повышение стоимости разового проезда попытались сгладить меньшим повышением цен на длительные проездные и проезд по «Подорожнику». Цена первой поездки по нему выросла с 34-х до 36 рублей в метро, а в наземном транспорте с 29 до 31 рублей.

До 2019-го года включительно стоимость разовых поездок не менялась. Рост тарифов касался льготников и отдельных видов проездных.

Единственная хорошая новость о ценах на проезд ждала петербуржцев в сентябре прошлого года. Тогда Смольный активно продвигал Единую карту петербуржца, и стоимость поездки в метро по ней обходилась в 30 рублей. Поездка с «Подорожникам» на тот момент обходилась в 36 рублей. Скидку в рубль можно было также получить при оплате банковской картой «МИР».

С 2020-го года обладатели Единой карты петербуржца стали платить в метро уже 36 рублей, а «МИР» – 41. Стоимость же разовой поездки в метро выросла до 55 рублей, а в наземном транспорте – до 50 рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что с 2014-го года рост стоимости жетона с 2014-го по 2020-й год оценили почти в 100%.