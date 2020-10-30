В Петербурге стоимость жетонов выросла почти на 100% за шесть лет

С 2014 года проезд в общественном транспорте сильно подорожал.

В Санкт-Петербурге в период с 2014 по 2020 годы стоимость жетонов выросла почти на 100%. Каждый год проезд дорожает примерно на пять рублей, об этом пишет Peterburg2.

Власти предупреждают, что жетон может подорожать еще на 9,09%, его стоимость составит в таком случае 60 рублей. Журналисты предполагают, что в 2021 году цена вырастет еще на пять рублей. В Смольном объяснили, что повышают стоимость проезда, чтобы заработать на туристах, которые привыкли покупать разовые билеты и жетоны.

Местным предлагают пользоваться «Подорожником», благодаря ему можно получить скидку. Но цена на проезд по карточке также увеличивается. При этом власти думают о повышении стоимость проезда по «Подорожнику» на несколько рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что метрополитен выпустил уникальные жетоны к юбилею станции «Московская».