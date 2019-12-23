Метрополитен выпустил уникальные жетоны к юбилею станции «Московская»

Станции петербургской подземки «Московская» исполняется 50 лет в среду, 25 декабря. В этот же день метрополитен выпустит юбилейные жетоны.

Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», жетоны в честь юбилея станции будут продаваться в блистере «Станция метрополитена «Московская». 50 лет», а также обычной россыпью — без упаковки.

Приобрести жетоны без блистера можно будет только на самой станции, а их стоимость не будет отличаться от обычной.

Цена на жетон в блистере будет выше, зато их можно будет приобрести в кассах на всех станциях метро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Метрострой» объяснил, почему на «Проспекте Славы» вместо витражей пленка. При установке декоративных элементов выяснилось, что они трескаются и могут навредить здоровью пассажиров.