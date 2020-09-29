Проезд на общественном транспорте в Петербурге подорожает с 1 января

Власти Северной столицы решили не оставлять без изменений тарифы на общественный транспорт.

Пассажиров ожидает увеличение стоимости проезда с начала нового года. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «78».

Глава ведомства отметил, что меры никак не связаны с пандемией коронавирусной инфекцией, и являются вполне ожидаемыми из-за роста пенсий. При этом Поляков согласился, что доходы населения все же упали, но объяснил, что рост тарифов не превысит установленные нормативы.

Во сколько с 2021 года обойдется поездка на метро и наземном общественном транспорте пока неизвестно. Вопрос пока что находится на обсуждении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток в Петербурге упал на 15% в сентябре. Осенью 2020 зафиксировано около 85% пассажиропотока от показателей аналогичного периода 2019 года.