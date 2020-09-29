Пассажиропоток в Петербурге упал на 15% в сентябре

В Северной столице до сих пор продолжает восстанавливаться пассажиропоток, который значительно упал весной из-за введенных коронавирусных ограничений.

Во вторник, 29 сентября, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «78» рассказал, как обстоят дела с востребованностью общественного транспорта у петербуржцев. Осенью 2020 зафиксировано около 85% пассажиропотока от показателей аналогичного периода 2019 года. Следовательно, падение составило 15%.

Все дело в том, что до конца пассажиропоток не восстановился по нескольким причинам. Некоторая часть петербуржцев продолжает трудиться дистанционно из дома, а кто-то вообще предпочел уехать жить за город. Несмотря на это, в комитете ожидают сокращение падения в 2021 году до 10%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы восстанавливают пассажиропоток в городском транспорте.