Петербуржцы восстанавливают пассажиропоток в городском транспорте

За выходные метрополитеном Северной столицы пользуются не более миллиона человек. Фото: Baltphoto

За выходные метрополитеном Северной столицы пользуются не более миллиона человек. Фото: Baltphoto

За первую неделю осени и учебного года пассажиропоток в петербургском общественном транспорте почти достиг показателя, который фиксировался до коронавирусной пандемии.

Об этом сообщает городской комитет по транспорту. Так, за 4 сентября городской подземкой воспользовались 1,9 млн пассажиров, что почти на 20% меньше, чем годом ранее.

Что касается наземного транспорта, то на автобусах «Пассажиравтотранса» в этот день проехали 704 тыс. жителей и гостей Петербурга. Этот показатель на 18% меньше прошлогоднего. А в трамваях и троллейбусах «Горэлектротранса» зафиксировано 693 тыс. пассажиров, что на 11% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Отмечается, что в среднем за выходные метрополитеном Северной столицы пользуются не более миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возвращают «школьные» автобусные маршруты.