В Петербурге возвращают «школьные» автобусные маршруты

Эти маршруты были отменены еще весной из-за ограничений по коронавирусу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эти маршруты были отменены еще весной из-за ограничений по коронавирусу. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 1 сентября на дороги Петербурга возвращаются «школьные» маршруты автобусов, которые были отменены еще весной из-за ограничений по коронавирусу.

Так, автобус №1Л возобновляет работу по маршруту от вокзала в Ломоносове до деревни Малая Ижора; автобус №356Ш будет курсировать от улицы Шахматова в Петродворцовом районе до ж/д платформы «Старый Петергоф». А автобус №145Ш будет развозить пассажиров по маршруту от вокзала Зеленогорска до Выборгского шоссе, 764 км.

Также возвращается трамвай №56, курсирующий от завода «Северная верфь» до проспекта Маршала Казакова. Троллейбус №33 будет ходить между проспектами Солидарности и Суворовским. Автобус №369 развезет пассажиров по маршруту «Петрославянка – Металлострой, Центральная улица».

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как утром 1 сентября изменится маршрут автобусов №1 на Васильевском острове.