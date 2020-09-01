Утром 1 сентября изменится маршрут автобусов №1 на Васильевском острове

Перекрытие движения у Горного института в Василеостровском районе Петербурга вносит изменения в автобусный маршрут №1.

Согласно информации СПб ГКУ «Организатор перевозок», утром во вторник, 1 сентября, автобусы №1 будут следовать в объезд набережной Лейтенанта Шмидта, где будет перекрыто движение у Горного института.

Изменения будут действовать с 10.00 до 12.00. В это время автобусы маршрута №1 будут следовать по Большому проспекту В.О.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общественный транспорт Петербурга вновь выйдет на «школьные» маршруты с 1 сентября. Возобновление работы традиционных маршрутов связано с окончанием периода отпусков и началом учебного года. Пассажиропоток активно увеличится из-за школьников и студентов, отправляющихся на учебу и петербуржцев, добирающихся на работу.