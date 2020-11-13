Новый участок проспекта Ветеранов стал доступен для автомобилистов

Жители ЖК "Солнечный город" получили дорогу, о которой так просили. Фото: Смольный

Жители ЖК "Солнечный город" получили дорогу, о которой так просили. Фото: Смольный

Работы на участке дороги начались в 2019 году и завершились как раз в срок.

На юго-западе Санкт-Петербурга сегодня, 13 ноября, открыли движение по новому участку проспекта Ветеранов. Речь идет о построенном продолжении проспекта от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что юго-запад активно застраивается и местные жители жаловались на доступность района. Глава города добавил, что больше всех в дороге нуждались дольщики ЖК «Солнечный город».

«Сегодня уже смонтированы остановки. Первый троллейбус пройдет в понедельник, а в субботу и воскресенье он будет работать в тестовом режиме»,

— добавил Беглов.

Напоминаем, что работы над проектом начались в 2019 году и должны были завершиться осенью 2020 года. Благодаря новой дороге удастся частично разгрузить Петергофское шоссе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на петербургской дамбе закроют две полосы из-за ремонта.