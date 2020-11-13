Петербургские вузы переходят на дистанционный формат обучения

Петербургские вузы переходят на дистанционный формат обучения
Студенты будут учиться из дома. Фото: Pixabay

Студенты начали учиться из дома с этой пятницы.

В Санкт-Петербурге все вузы, подведомственные Миноборнауки, переходят на дистанционный формат обучения. Получать знания из дома студенты будут с этой пятницы, 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школы.

Председатель ведомства Андрей Максимов заявил, что никаких сложностей при переходе на удаленку быть не должно, так как у университетов было время подготовиться к этому. Он отметил, что власти делали все, чтобы студенты приступили к смешанному формату обучения, а также чтобы не было необходимости закрывать общежития. На данный момент эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, и ситуация требует принятия жестких решений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Асланян покинула комитет по образованию, решать вопросы дистанционки придется новому врио.

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