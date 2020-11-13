Боярский раскритиковал актерские способности Харламова и Галустяна

Боярский раскритиковал актерские способности Харламова и Галустяна
Михаил Боярский. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Он считает, что артистам не подходят серьезные роли.

Актер Михаил Боярский прокомментировал актерские способности юмористов Гарика Харламова и Михаила Галустяна. Своим мнением он поделился в Instagram-аккаунте.

Знаменитость отметил, что оба шоумена являются талантливыми комиками. Ему нравится персонаж Харламова Эдуард Суровый. Он назвал это «замечательным хулиганством» и «высоким уровнем юмора». Смешным Боярский считает и Галустяна, но оба ему не нравятся, когда снимаются в серьезных ролях.

«Но стоит им добраться до серьезного кинематографа, они все пропадают. Значит, их не имели права использовать в таком амплуа. Это не их работа»,

— написал Боярский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Боярский не хочет видеть Роналду в «Зените». Он отметил, что таких футболистов как Роналду, в петербургском клубе вся команда.

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