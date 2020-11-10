«Наши играют лучше»: Боярский не хочет видеть Роналду в «Зените»

Футболисты петербургского клуба играют лучше, чем португальский футболист Криштиану Роналду. Такое заявление сделал актер театра и кино Михаил Боярский.

Артист признался, комментируя возможный уход нападающего «Ювентуса» из туринского клуба, что не хотел бы видеть его в «Зените». Как сообщил портал «NevaSport», Боярский отметил, что таких футболистов как Роналду, в петербургском клубе вся команда.

При этом Боярский не верит, что лучший бомбардир в истории мадридского «Реала» и сборной Португалии приедет в Россию. Он подчеркнул, что это настолько же маловероятно, как если бы Пол Маккартни выступал в одной из российских групп.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники не узнали Боярского без шляпы и темных очков. Они признались, что не смогли бы понять, что перед ними народный артист, если бы встретили его случайно на улице.