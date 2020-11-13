Журналисты выяснили, каково приходится врачам из Всеволожского района

Журналисты выяснили, каково приходится врачам из Всеволожского района
Врачам приходится непросто во время пандемии. Фото: unsplash.com

Нагрузка на учреждения выросла в 2,5 раза по сравнению с «доковидным» периодом.

Журналисты Online47 выяснили, каково приходится врачам, работающим во Всеволожском районе. Район находится в «красной» зоне.

За последние сутки в Ленинградской области выявили 171 случай заражения и четверть из них приходится на Всеволожский район, выздороветь успели 149 жителей региона.

Несмотря на успехи врачей, они получают не только благодарность от пациентов, но и много критических высказываний в свой адрес. Об этом в том числе говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Так, люди жалуются на очереди, перегруженность телефонных линий и на долгое ожидание медиков, вызываемых на дом. В свою очередь врачи отмечают, что нагрузка на учреждения выросла в 2,5 раза по сравнению с «доковидным» период.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге остались свободны 17% коек для Covid-пациентов и не хватает докторов. В ближайшее время будет закуплено 1 800 концентратов.

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