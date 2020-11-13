Киркоров устроил скандал во время съемок новогоднего шоу

Киркоров устроил скандал во время съемок новогоднего шоу
Филипп Киркоров. Фото: wikimedia.org

Певец вместе с Давидом Манукяном должен был исполнять трек «Ролекс».

Певец Филипп Киркоров устроил скандал во время съемок новогоднего шоу для Муз-ТВ. Артиста возмутило, что в студию привезли не тот вариант фонограммы. Он сильно разозлился и начал критиковать всех участников процесса, совсем не стесняясь при подборе выражений. Об этом пишет портал «7Дней».

Отмечается, что вместе с Киркоровым на съемки приехал блогер Давид Манукян – у них с певцом вышел совместный трек. Он заметно нервничал и ходил по сцене с огромной сумкой артиста. Было заметно, как ему некомфортно из-за случившегося конфликта.

При этом сотрудники Муз-ТВ уже привыкли ко вспышкам агрессии и отнеслись с пониманием к возмущению певца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров объяснил, почему не здоровается с художником Сафроновым.

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