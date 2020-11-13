Мигель пожаловался на скверный характер Пугачевой

Он признался, что больнице никогда не хочет сотрудничать с артисткой.

Хореограф Мигель рассказал о своем опыте сотрудничества с певицей Аллой Пугачевой в рамках интервью для Youtube-канала People Talk. Он вспомнил, что звезда снималась в «Рождественских встречах» и очень много себе позволяла. Мигель уверяет, что не хотел бы участвовать в подобном когда-либо. Хореограф пообещал себе никогда не сотрудничать с Примадонной и сдержал свое слово.

Он вспоминает, как Пугачева отчитывала артистов и им приходилось все это безмолвно слушать. Такой подход к работе Мигель назвал далеко не самым лучшим, а саму певицу – неприятным человеком.

В свою очередь Пугачева считает хореографа своенравным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России. Россияне заявили, что любят слушать песни исполнительницы.