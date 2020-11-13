Новогодний каток откроется в «Севкабель Порту» 21 ноября

Каток на берегу Финского залива откроется в Петербурге 21 ноября. Вокруг площадки будут предусмотрены фуд-траки и «волшебный лес». Об этом сообщили в официальной группе «Севкабель Порта» во «ВКонтакте» в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что площадь катка составит 2,1 тыс. квадратных метров. Жители города смогут отдыхать на льду, а также наслаждаться прекрасными видами на море.

«Вокруг ледовой арены можно будет обойти пешком, а сократить путь до набережной — по видовому мосту! Вас также ждет волшебный лес в центре катка, новый свет, звук и зона с фуд-траками, где можно будет согреться ароматным чаем», – говорится в сообщении «Севкабель Порта».

Работать «Каток у моря» будет ежедневно с 11:00 до 21:00 по часовым сеансам. Кроме этого, будет действовать прокат коньков, а также организаторы оборудуют необходимые гардеробные, раздевалки, камеры хранения, туалеты и медпункт.

Стоимость часового проката на льду составит от 250 до 600 рублей. Коньки на сеанс будут стоить 350 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Новая Голландия открывает каток с 14 ноября.