Новая Голландия открывает зимний каток на этих выходных

С субботы, 14 ноября, на петербургском острове Новая Голландия вновь заработает зимний каток площадью 2 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе «Новой Голландии», площадка для катания на коньках по-прежнему будет находиться у Главной сцены, которую на этот раз превратят в заснеженный зимний лес. У выхода на лед посетителей будет ждать террасу с очагами и креслами, где можно будет отдохнуть.

Петербуржцы и гости города будут кататься под музыкальное сопровождение, а ежедневные сеансы в 18.00 станут тематическими: диджеи будут включать симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки.

Билеты будут продавать в кассе на Липовой аллее, а также на сайте. Посетители смогут переодеться в расположенной вокруг поля галерее, а личные вещи сдать в камеру хранения. Можно будет взять напрокат коньки от 25 до 47 размера.

Отмечается, что каток оборудован специальной системой охлаждения, при которой лед не такт до +10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отменили зимний фестиваль «Площадь Искусств» из-за Covid-19.