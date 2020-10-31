В Петербурге отменили зимний фестиваль «Площадь Искусств» из-за Covid-19

Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» приуроченный к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена отменили из-за пандемии коронавируса. Фестиваль должен был состояться в Северной столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Отмечается, что некоторые концерты, которые были включены в программу пройдут вне «Площади Искусств».

«В частности, это касается концерта маэстро Юрия Темирканова, запланированного на конец декабря. Если концертная жизнь в Петербурге не будет приостановлена, как минувшей весной», – говорится в сообщении руководства филармонии.

Напомним, что это не единственный случай отмены фестиваля. В сезоне 2006-2007 годов «Площадь Искусств» отменили из-за реставрации Большого зала Филармонии.

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