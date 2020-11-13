СМИ: информация о захвате заложников в Монреале могла быть ложной

В Монреале полиция проводит спецоперацию после того, как поступило сообщение о захвате заложников в офисе компании Ubisoft. Как сообщает канадский франкоязычный телеканал TVA, информация о захвате могла оказаться ложной.

Кроме этого, СМИ сообщает, что на данный момент данных о пострадавших не поступало. Полиция продолжает операцию по освобождению заложников.

Телеканал TVA сделал данные выводы после показа видео, которое было снято с вертолета. В офисе компании Ubisoft, которая занимается производством видеоигр, у сотрудников не было замечено паники.

На данный момент на месте, где расположено здание фирмы, большое скопление полицейских и спецназа. По данным телеканала TVA обстановка после инцидента «стала разряжаться».

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