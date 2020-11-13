В России предсказали показатели курса рубля к концу 2020 года

В России предсказали показатели курса рубля к концу 2020 года
Российский рубль по-прежнему зависит от нефти. Фото: pixabay.com

В России финансовый аналитик Виталий Калугин предсказал падение курса рубля к концу текущего года.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на слова эксперта, стоимость российской валюты по отношению к доллару составит примерно 78-79 рублей. Виталий Калугин отметил, что падение будет незначительным, так как сейчас рубль держится на отметке 77,5.

Отмечается, что по словам специалиста на падение рубля повлияют несколько факторов. Российская валюта зависима от изменения нефтяных котировок, а также от президентских выборов в США.

Кроме этого, данная проблема может быть связан и с действиями Минфина России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рубль ослаб в 40 тысяч раз по отношению к доллару за 30 лет без учета деноминации 1997-1998 годов.

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