Российский рубль ослаб в 40 тысяч раз по отношению к доллару за 30 лет

Российская валюта без учета деноминации показала за последние 30 лет не самый внушительный результат по отношению к американскому доллару. Валюта США выросла на фоне рубля в 40 тысяч раз.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, стоимость рубля не потерпела значительных изменений с 1 ноября 1990 года по отношению к доллару. При этом официальный курс 1 июля 1992 года составлял 125,26 рубля.
«Всего же за 30 лет цена доллара в рублях без учета деноминации 1997–1998 годов выросла более чем в 40 тысяч раз», – заявил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.
Кроме этого, отмечается, что товарная стоимость рубля за 30 лет упала более чем в 100 раз. Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов объяснил это периодами гиперинфляции, деноминации и несколькими серьезными изменениями режима валютного курса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский рубль может стать самым выгодным для сбережения средств в ноябре.