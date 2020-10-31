Российский рубль может стать самым выгодным для сбережений в ноябре

Хранить сбережения в следующем месяце стоит в трех валютах. Это российский рубль, евро и китайский юань. Такой прогноз на ноябрь составил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, сообщает РИА Новости.

По словам аналитика, в прошлом месяце рубль отбил часть своих экономических потерь, что способствует его устойчивости.

«По нашим оценкам, на пиковых уровнях конца сентября геополитическая риск-премия в рубле превышала десять процентов. В октябре рубль отбил часть потерь, однако фундаментальные основы российской экономики по-прежнему устойчивы, что при нормализации ситуации на внешней орбите способно еще упрочить позиции нацвалюты», – заявил Михаил Зельцер.

Кроме этого, эксперт отмечает евро, который превосходит по перспективам американскую валюту. Связано это с тем, что постпандемическое восстановление экономики в Европе выше, чем в США. Тем более, на состояние доллара влияют президентские выборы в стране. В случае победы Джо Байдена валюта может потерять свою прибыль.

Также Михаил Зельцер отметил китайский юань, который имеет хорошие показатели, после полного восстановления экономики в Китае. Волна кризиса из-за коронавируса в стране завершает свой оборот.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кудрин посоветовал, как россиянам хранить свои сбережения.