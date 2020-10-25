Кудрин посоветовал россиянам, как хранить свои сбережения

Глава Счетной палаты рекомендует распределить свои средства между разными активами, часть из них можно хранить в валюте.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал россиянам, как лучше хранить свои сбережения. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что если человек не планирует тратить какую-то сумму в течение года или полутора, то можно распределить сбережения между разными активами. Также часть средств можно хранить в валюте.

Кудрин добавил, что в ближайшее время курс рубля будет оставаться на одном уровне. Напоминаем, что российская валюта растет к доллару шестой день подряд.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Греф предсказал укрепление «недооцененного» рубля к концу года. На курс национальной валюты также влияют приток валюты, валютный балан, который зависит от цен на российские экспортные товары и в первую очередь на нефть, добавил глава Сбербанка.