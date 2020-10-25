Греф предсказал укрепление «недооцененного» рубля к концу года

Греф предсказал укрепление &#171;недооцененного&#187; рубля к концу года
Граффити в поддержку рубля в Санкт-Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал будущее курса рубля. По его мнению, к концу года курс российской валюты укрепится.

Как сообщает ТАСС, Герман Греф заявил об этом в фильме «Опасный виру. План спасения» на телеканале «Россия 1», который выйдет в эфир вечером 25 октября.

Греф считает, что в настоящее время рубль сильно недооценивают. По его словам, если геополитические риски и эпидемиологическая обстановка по коронавирусу стабилизируются, то рубль до конца 2020 года подрастет. На курс национальной валюты также влияют приток валюты, валютный балан, который зависит от цен на российские экспортные товары и в первую очередь на нефть, добавил глава Сбербанка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс евро на Мосбирже выше 92 рублей впервые за две недели.

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