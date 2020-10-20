Курс евро на Мосбирже выше 92 рублей впервые за две недели

Во вторник, 20 октября, официальный курс евро в ходе торгов на Московской бирже вырос по отношению к российской валюте на 0,72% и достиг 92,0525 рублей.

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 8 октября, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи по состоянию на 12:58 по московскому времени. К 13:10 курс евро составлял 91,9250 рубля. Доллар также дорожает по отношению к рублю и на 13:10 вырос на 27%, достигнув уровня 77,8775 рублей.

Нефть при этом продолжает падать в цене. Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent на Лондонской бирже снизилась на 0,07% и составляет 42,59 долларов за барель. Нефть WTI, в свою очередь, подросла на те же 0,07% — цена за баррель теперь достигает 41,09 долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремль ждет скорого улучшения ситуации в сфере предпринимательства.