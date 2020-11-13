В США рекорд по Covid-19: почти 155 тысяч новых случаев за сутки

В США рекорд по Covid-19: почти 155 тысяч новых случаев за сутки
США лидирует по числу зараженных коронавирусом. Фото: unsplash.com

В США пандемия коронавируса поставила очередной суточный рекорд по приросту новых случаев. Почти 155 тыс. человек заразились инфекцией за прошедшие сутки.

Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, который занимается подведением статистики по количеству новых случаев, а также ведет подсчеты на основе информации международных организаций.

Отмечается, что суточный прирост по данным на 13 ноября в США составил 154 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предыдущий рекорд был поставлен накануне – 153 496 случаев.

Всего на данный момент в стране зафиксировано более 10,7 млн заражений. Летальным исходом коронавирус закончился для 244 169 американцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация в США от коронавируса может начаться в апреле следующего года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией оперативный штаб суточный прирост США университет джонса хопкинса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге рассказали, почему нельзя стирать медицинские маски
В США рекорд по Covid-19: почти 155 тысяч новых случаев за сутки
Футболист «Зенита» Барриос травмировался в матче за сборную Колумбии
Более тысячи светофоров в Петербурге оборудовали голосовыми устройствами
Мурашко: здравоохранение испытывает высокую нагрузку из-за Covid-19
Водитель каршеринга влетел в забор на Маршала Казакова при странных ...
В России предсказали показатели курса рубля к концу 2020 года
В Москве неизвестный избил бойца ММА Сергея Харитонова