В США рекорд по Covid-19: почти 155 тысяч новых случаев за сутки

В США пандемия коронавируса поставила очередной суточный рекорд по приросту новых случаев. Почти 155 тыс. человек заразились инфекцией за прошедшие сутки.

Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNN со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса, который занимается подведением статистики по количеству новых случаев, а также ведет подсчеты на основе информации международных организаций.

Отмечается, что суточный прирост по данным на 13 ноября в США составил 154 576 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предыдущий рекорд был поставлен накануне – 153 496 случаев.

Всего на данный момент в стране зафиксировано более 10,7 млн заражений. Летальным исходом коронавирус закончился для 244 169 американцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что массовая вакцинация в США от коронавируса может начаться в апреле следующего года.