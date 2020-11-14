Легкоатлет Усэйн Болт считает, что Криштиану Роналду превосходит его в беге

Многократный олимпийский чемпион по бегу из Ямайки Усэйн Болт оценил спортивные возможности португальского футболиста Криштиану Роналду. Легкоатлет считает, что уступает в скорости игроку «Ювентуса. Об этом сообщает Marca.

По словам Усэйна Болта, футболист выглядит более подготовленным, потому что тренируется каждый день.

«Для меня он много работает каждый день, он суперспортсмен. Роналду всегда на вершине своего вида спорта. Он очень много работает и всегда сосредоточен. Я думаю, что сейчас Криштиану был бы быстрее меня», – заявил легкоатлет.

Напомним, что 34-летний Усэйн Болт завершил свою карьеру в 2017 году после Чемпионата мира в Лондоне. На счету спортсмена из Ямайки восемь золотых медалей Олимпийских игр на различных легкоатлетических дистанциях.

Футболист Криштиану Роналду до сих пор выступает за итальянский «Ювентус» в 35-летнем возрасте, а также вызывается на матчи и турниры за национальную сборную Португалии. Игрок является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Боярский не хочет видеть Криштиану Роналду в «Зените».