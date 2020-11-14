Антициклон унесет солнце из Петербурга в субботу

Антициклон унесет солнце из Петербурга в субботу
Существенных осадков не ожидается. Петербург. Фото: Baltphoto

В субботу, 14 ноября, Петербург окажется на периферии уходящего антициклона.

Петербуржцев в этот выходной ждет прохладная и облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Небо над городом будут периодически затягивать облака, однако существенных осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут +2…+4 градуса, в Ленобласти — 0…+5 градусов.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет до 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт, протянувшийся по региону с юго-запада на северо-восток. В результате, жителей города на Неве ждет преимущественно облачная погода, с небольшими осадками в некоторых районах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
михаил леус погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в ограблении кондуктора на Гранитной задержан
Устроивший стрельбу на Генерала Симоняка стал фигурантом уголовного дела
Ночью на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП
Антициклон унесет солнце из Петербурга в субботу
Вооруженного водителя задержали после погони на Васильевском
Стал известен возраст петербуржцев, которые чаще болеют коронавирусом
В Ленобласти водитель без прав пытался скрыться от полиции на голых дисках
Число жертв коронавируса в мире превысило 1,3 млн