Михаил Леус: погода в Петербурге — без перемен

Михаил Леус: погода в Петербурге &#8212; без перемен
Фото: Baltphoto

О погоде в Северной столице в пятницу, 30 октября, рассказал ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Традиционный утренний прогноз синоптик опубликовал на своей странице в Facebook. Сегодня погоду в Петербурге будет определять атмосферный фронт, протянувшийся по региону с юго-запада на северо-восток. В результате, жителей города на Неве ждет преимущественно облачная погода, с небольшими осадками в некоторых районах.

Температура воздуха в течение дня в Петербурге прогреется до +9…+11 градусов, по Ленинградской области до +7…+12 градусов. Направление ветра — северное, северо-западное, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет незначительно расти и состав 760 мм рт. ст., что около нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая декада ноября принесет тепло в большинство российских регионов.

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