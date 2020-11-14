Из квартиры в Тосненском районе вынесли драгоценности почти на 2,5 млн рублей

В поселке Федоровское в Тосненском районе Ленобласти произошла квартирная кража. Из квартиры вынесли драгоценности почти на 2,5 миллиона рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный проник в квартиру на Кольцевой улице, отжав стеклопакет. Ему удалось вынести ювелирные изделия на сумму 2,44 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратилась 45-летняя женщина-парикмахер, которая заявила, что с 3 по 30 августа отсутствовала в своей квартире на улице Ивана Фомина, и в это время туда забрался вор. По словам пострадавшей, преступник подобрал ключ к замку и проник в квартиру на 7-м этаже.