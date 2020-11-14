В Петербурге на карантине остаются 3256 человек

В Петербурге на карантине остаются 3256 человек
На карантине находится 3256 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 41645 человек.

На карантине находится 3256 человек. Из них 80 – в обсерваторе, 1163 — на самоизоляции, 2013 человек – контактные, сообщили утром в субботу, 14 ноября, в администрации Петербурга.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 1420 обращений.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 777 петербургских волонтеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки в городе умер 61 пациент с положительным тестом на Covid-19. Город остался на втором месте по количеству летальных случаев.

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