Названа причина смерти Армена Джигарханяна

Названа причина смерти Армена Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: dzigartheater.ru/troupe

В ночь на 14 ноября умер актер Армен Джигарханян. Он ушел из жни на 86- м году жизни. Причиной смерти народного артиста стала остановка сердца.

Друг артиста Артур Согомонян рассказал, что причиной смерти стали возраст и болезни актера, сообщает «Интерфакс».

На протяжении нескольких лет Джигарханян болел.

Весной 2018 года он попал в больницу с инфарктом, долгое время находился в коме. После этого он смог восстановиться. В ноябре прошлого года его госпитализировали для профилактического обследования.

«Сердце остановилось в шесть утра»,— сказал Согомонян.

Армен Джигарханян – выдающийся советский, российский и армянский актёр, театральный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Армен Джигарханян попал в больницу, так как врачи посчитали, что ему необходим комплекс профилактических мер и процедур. Никаких страшных болезней у Джигарханяна нет – тем более нет коронавируса, подчеркнул Артур Согомонян.

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