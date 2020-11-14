В России впервые за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса

В России впервые за сутки выявили более 22 тысяч случаев коронавируса
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в России впервые превысило 22 тысячи, составив 22 702. Об этом сообщили в субботу, 14 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 391 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 18 626 человек.

По числу зараженных коронавирусом за сутки лидирует Москва (6427), на втором месте находится Петербург (1852), на третьем — Московская область (786).

С начала пандемии в России выявлено 1 903 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 834 летальных исхода, выздоровели 1 425 529 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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