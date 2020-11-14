Эксперты проверили качество слабосоленой семги и остались недовольны

Почти вся рыба производится с нарушениями. Фото: Pixabay

Почти вся рыба производится с нарушениями. Фото: Pixabay

Сразу в нескольких образцах нашли кишечную палочку.

Специалисты Роскачества провели экспертизу пяти российских торговых марок, которые продают слабосоленую семгу. В некоторых образцах были обнаружены листерии и кишечная палочка. В двух семгах было повышенное количество микроорганизмов.

Эксперты полагают, что причиной таких находок стали не соблюдение условий гигиены на производстве. Возможно, на производстве плохо обрабатывают оборудование. Таким образом, стоит быть внимательнее при выборе красной рыбы и обращать внимание на цвет семги, ее запах и цельность упаковки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество рассказало о результатах проверки куриного филе. В некоторых образцах обнаружили следы хлора и антибиотиков.