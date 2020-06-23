Роскачество рассказало о результатах проверки куриного филе

В некоторых образцах обнаружили следы хлора и антибиотиков.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роскачества. Эксперты проверили продукцию 15 торговых марок – российских и белорусских. Образцы стоили от 225 до 350 рублей за упаковку. Их интересовало, насколько безопасно куриное филе и что в нем содержится. Ни в одном из образцов не обнаружили листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, а также нитритов, химических растворов и ГМО. При этом в девяти упаковках нашли хлор – это значит, что на предприятиях плохо очищают воду. Также в десяти образцах были антибиотики, хотя на двух упаковках значилась надпись, сообщающая об отсутствии антибиотиков.

Отмечается, что других расхождений с информацией, заявленной на этикетке, не было. Таким образом, продукция оказалась безопасной для употребления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество рассказало, как сбросить лишние килограммы после самоизоляции.