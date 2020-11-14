Мясников объяснил, как снизить риск возникновения пневмонии

Мясников объяснил, как снизить риск возникновения пневмонии
Александр Мясников. Фото: кадр из видео Youtube

Он призвал граждан делать прививки от всех инфекционных болезней, которые только есть.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как снизить риск возникновения пневмонии. Рекомендациями он поделился в эфире телеканала «Россия».

Он отметил, что чаще всего пневмония бывает у людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает от хронических заболеваний. Мясников убежден, что такие граждане просто обязаны делать прививки от тех инфекционных болезней, от которых эти прививки есть.

В пример врач привел грипп. Он подчеркнул, что вакцина спасает человека от тяжелого течения болезни.

«Сколько у меня в больнице умерло от осложнений гриппа людей. Привитый не умер ни один. Все непривитые»,

— объяснил медик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктор Мясников перечислил главные ошибки при домашнем лечении коронавируса.

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Александр Мясников коронавирус пневмония


 

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