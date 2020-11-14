Врач запретил стирать и гладить медицинские маски

Он отметил, что из-за таких действий средство защиты теряет свои свойства.
Главный специалист-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис рассказал, почему нельзя стирать и гладить медицинские маски в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что также не стоит обрабатывать средство защиты обеззараживающими спреями.
Врач объяснил, что такие действия разрушают маску и от них нет никакой пользы.
«Если вы проглаживаете маску, то все ворсинки сразу расступаются, и она становится дырявой»,
— сказал Накатис.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки в городе зафиксировано 64 летальных исходов. Число жертв коронавируса за период наблюдений достигло 4510.