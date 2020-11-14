Врач запретил стирать и гладить медицинские маски

Он отметил, что из-за таких действий средство защиты теряет свои свойства.

Главный специалист-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис рассказал, почему нельзя стирать и гладить медицинские маски в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он отметил, что также не стоит обрабатывать средство защиты обеззараживающими спреями.

Врач объяснил, что такие действия разрушают маску и от них нет никакой пользы.

«Если вы проглаживаете маску, то все ворсинки сразу расступаются, и она становится дырявой»,

— сказал Накатис.

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