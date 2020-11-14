Стало известно, в какие города россияне путешествуют чаще всего на поезде

Эксперты рассказали, какие города выбирают россияне чаще всего для путешествий на поезде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру.

Специалисты аналитического центра сервиса, изучив данные бронирования билетов на поезда в ноябре, пришли к выводу, что самый популярный маршрут — между Москвой и Петербургом. Доля этого направления в общем объеме продаж — 12%, а средняя цена билета — 2,5 тыс. рублей.

На поезде россияне часто едут из Москвы в Нижний Новгород, Брянск, Тулу и Иваново.

Из Петербурга популярными направлениями оказались Псков, Сортавала и Тверь. Путешествия на поезде популярны между Сочи и Краснодаром и Краснодаром и Адлером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пассажиров предупреждают о новом режиме работы железнодорожных касс и турникетных линеек. Они переходят на зимний режим работы. Так, не будет работать пункт продаж на станции Пупышево.