В Ленобласти после погони задержали подростка, нарушавшего ПДД

Парень приобрел автомобиль, но неофициально и без договора купли-продажи.

На Лодейнопольском шоссе накануне, 13 ноября, в результате погони задержали подростка. Парень разъезжал на автомобиле и нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание не опасную манеру вождения одного из водителей. Они попросили его остановиться, но автомобилист проигнорировал требования и попытался скрыться с места происшествия. В результате полицейским пришлось несколько раз выстрелить. Оказалось, за рулем сидел 16-летний парень – учащийся техникума.

В отношении нарушителя составлены несколько административных протоколов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержаны мошенники, которые наживались на квартирах скончавшихся петербуржцев.