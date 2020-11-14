Профессора СПбГУ нашли застреленным у себя дома

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента и пока не готовы делиться подробностями.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Дриккер умер, о чем стало известно сегодня, 14 ноября. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Бездыханное тело преподавателя нашли у него дома. По предварительным данным, мужчину застрелили. Как именно так произошло – непонятно, выяснением обстоятельств занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, что Дриккер преподавал на кафедре философского факультета. Также он был ведущим научным сотрудником отдела компьютеризации Государственного Русского музея.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Воронеже солдат-срочник застрелил троих сослуживцев и забаррикадировался.